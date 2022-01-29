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Юный сургуянин поставил рекорд России

В Книгу рекордов РФ занесли имя девятилетнего спортсмена из Сургута

Юный сургуянин поставил рекорд России
Фото: ugra-news.ru

Девятилетний сургутянин Николай Крылов занес свое имя в Книгу рекордов России: он сделал 30 переворотов через голову с борцовского моста. Юный спортсмен получил медаль и сертификат рекордсмена России. Об этом сообщает «Сургутская трибуна».

Отмечается, что ребенок с ранних лет занимается борьбой и является воспитанником спортивной школы «Факел».

Напомним, что ранее мы писали об Ильмане Хаджимурадове из Сургутского района, который установил Мировой рекорд – мальчик отжался 5713 раз, почти на тысячу больше, чем предыдущий рекордсмен, десятилетний житель Чечни.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 162, комментариев: 0
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