Отопление и свет пропали в сургутском доме из-за аварии на электросетях

В Сургуте дом №15 по улице Ивана Захарова остался без света и тепла. По словам собственников квартир, проблему он заметили ранним утром. Всему виной авария на электросетях, устранением которой на данный момент занимаются представители СГЭС. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

«Повреждены кабельные линии, питающие дом на Захарова, 15. На данные момент причина повреждения не установлена. Организован выезд оперативно-ремонтной бригады и спецтехники предприятия СГЭС. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время», – приводят журналисты телеканала слова представителя компании.