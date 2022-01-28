Школы и спортивные сооружения планируется построить в Сургуте в рамках концессионных соглашений

В Сургуте в рамках концессионных соглашений планируется построить семь образовательных учреждений, шесть спортивных сооружений и один объект дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По объектам образования четыре соглашения заключены и уже реализуются. Причем один из них – второй блок школы №9 в микрорайоне 39 – находится на финальной стадии. Здание рассчитано на 550 мест для учеников начального звена. Его введут в эксплуатацию в марте 2022 года.

Шесть спортивных сооружений планируется построить в четырех микрорайонах города. Также в планах – заключить концессионное соглашение по строительству дороги на проспекте Комсомольском (участок от ул. Федорова до ул. Кайдалова).

«Это первая в городе подобная инициатива – строительство инфраструктурного объекта через механизм концессионного соглашения. Мы получаем дорогу условно говоря сегодня, а рассчитываемся завтра-послезавтра» - отметил глава Сургута Андрей Филатов.