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Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 января? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

29 января

Квартирник «Теплые песни»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Квартирник в театре – это глоток живой музыки, чистой и опьяняющей. Это атмосфера «здесь-все-свои» и камерная обстановка. Это Алена Поль и бэнд Сургутского театра, и это «Теплые зимние песни»… 5`nizzа и Шура Кузнецова, Моя Мишель и Земфира.

И ещё что-то питерское… И обязательно – о любви!

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

И вновь открытый микрофон для всех желающих показать свои таланты. Музыка, стихи, стендап и всё прочее – для гостей и выступающих в доме культуры «Невесомость». Если вы хотите выступить на сцене, то милости просим в директ.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 200, на входе – 350 рублей (для выступающих – 150). 16+

Мастер-класс «Кукла коляда»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Кукла Коляда — традиционный славянский оберег. На поясе у куколки веник и мешочки с едой. Коляда выметает из дома всё плохое и приманивает достаток содержимым из мешочков.

Запись по телефону: +7 (922) 415-05-58, Марина. Цена билета: 250 рублей/час. 12+

Мастер-класс «Снежный город»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на арт-занятие, где с помощью пастели можно изобразить заснеженный город. Мероприятия проводятся для групп с количеством не более пяти человек, поэтому успейте записаться.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 10+

30 января

Концертная программа «Вечер оперных фантазий»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса 18. Время: 17:00.

Программа будет полна страстных ритмов: «Танцы» Г. Венявского, «Вакханалия» из оперы К. Сен-Санса «Самсон и Далила», увертюра Л. Бернстайна к опере «Кандид» и, конечно, музыкальный сюрприз от ведущих маэстро – Алексея Вовченко и Дарьи Зиатдиновой. Кстати, розыгрыш пригласительного на два лица проходит в сообществе Сургутской филармонии. Подробности ищите здесь.

Телефон кассы: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. 12+

Мастер-класс «Заснеженная шишка»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Создаем уютный сезонный декор для своего дома своими руками! Для этого приходите скорее в «Старый Сургут» на очередной веселый мастер-класс.

Запись по телефону: +7(922)796-31-19, Оксана. Цена билета: 250 рублей/час. 12+


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