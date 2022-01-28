В исправительном центре Сургута отбывают наказание 10 человек

В исправительном центре Сургута проживают 10 человек, осужденных к принудительным работам. 6 человек на данный момент уже нашли свои рабочие места в ООО ДСК «Сибпромстрой», а остальные проходят процедуру трудоустройства.

Прежде чем приступить к своим обязанностям, осужденным выдали спецовки, ознакомили с техникой безопасности и правилами трудового распорядка.

«Добавим, что принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в основной массе за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, а также как смягчение наказания в виде лишения свободы за добросовестное поведение в местах изоляции, а отбывание наказания по месту жительства способствует более комфортному и действенному исправлению человека», – подчеркивают в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.