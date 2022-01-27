Заключенные сделают мебель для школы в Сургутском районе на сумму более 800 тысяч

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-46 города Невьянск, соорудят мебель для школы № 1 в поселке Солнечный (Сургутский район) на сумму 828 000 рублей. Также заключенные сошьют постельное белье для РЖД на 9 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, что ранее депутат думы Югры Сергей Великий заявил, что осужденные накопили долг на сумму порядка 160 миллионов рублей – эти деньги должны были пойти на возмещение ущерба пострадавшим. Народный избранник предложил трудоустроить отбывающих наказания на местные предприятия.

«Вполне разумно предоставить одним возможность трудом возместить ущерб, другим – обрести профессиональную практику, получить определенный заработок за свою работу», – добавил Сергей Великий.