Врачи из Сургута успешно прооперировали ребенка с тяжелой травмой головы

Врачи травмбольницы Сургута спасли шестилетнюю девочку из Урая с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ребенок во время игры на улице сильно ударился головой. Врачи диагностировали у малышки перелом костей черепа, внутреннее кровоизлияние, гематомы, что требовало срочного хирургического вмешательства. Все усложнялось тем, что у юной югорчанки была онкология.

Эскулапы из Урая приняли решение попросить помощи у коллег из Ханты-Мансийска (сургутские доктора не смогли приехать из-за погодных условий), нейрохирург в срочном порядке отправился в город и с помощью специалистов местной клиники провел операцию девочке по удалению гематом, однако они совсем скоро появились вновь, в другой части головы. В этот раз сургутским врачам улыбнулась удача:

«Снова как можно быстрее нужна операция, и снова у нас нелётная погода. Самый оптимальный на тот момент вариант –пациентку из Урая по воздуху доставить в Ханты-Мансийск, а детским нейрохирургам в это время выехать туда из Сургута на машине. Но, к счастью, погода внезапно решила упростить нам задачу, и санавиационной бригаде разрешено было лететь напрямую в Сургут. Наконец, девочка оказалась в наших руках. Операцию в течение четырёх часов проводил нейрохирург Дмитрий Рабаданов», – рассказывает главный детский нейрохирург Югры и УрФО, заведующая детским нейрохирургическим отделением Сургутской травмбольницы Елена Богословская.

Ребенок после операции провел девять дней в реанимации, а позже отправился в обычную палату. Девочка быстро идет на поправку и совсем скоро отправится домой.