Коронавирус отправил в госпитали 265 сургутян

В Сургутской окружной клинической больнице проходят лечение от коронавируса 71 беременная женщина и 5 горожанок, родивших недавно. Причем только 7 из пациенток были вакцинированы от ковида.

«Это группа риска, надо им уделять особое внимание. Поэтому с клиническими признаками респираторной вирусной инфекции все пациентки госпитализируются на койки круглосуточного стационара. Вакцинируя маму, мы должны понимать, что свои антитела она передает ребенку. Так она сможет защитить и себя, и дитя», – рассказала глава временного ковидного госпиталя Людмила Катаханова.

Всего в СОКБ проходят лечение 265 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Также врачи отмечают рост заболеваемости среди несовершеннолетних: так, в госпитале числятся 24 ребенка, из них 12 – дети до года.