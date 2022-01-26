На снос «Авроры» выделят почти 20 миллионов

В Сургуте снесут старый кинотеатр «Аврора». На его месте собираются разбить сквер. Об этом стало известно во время заседания городского штаба по строительству.

«Этот объект признан на сегодня аварийным. Театр «Петрушка» выехал из этого объекта. На сегодняшний день для обеспечения безопасности этот объект необходимо снести. Потребность в сносе составляет 19 млн 767 тысяч рублей», — прокомментировала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Татьяна Смычкова во время трансляции заседания.