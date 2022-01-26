Тромбоз и миокардит могут возникнуть у детей, перенесших коронавирус

Глава временного ковидного госпиталя Сургутской окружной клинической больницы Людмила Катаханова рассказала, какие осложнения могут возникнуть у детей, которые перенесли коронавирус. Так, например, у юных пациентов могут появиться тромбоз, мультисистемный воспалительный синдром, миокардиты, причем последствия не зависят от тяжести протекания инфекции. Поэтому очень важно обезопасить ребенка от заражения:

«Очень важно, что вакцинация теперь доступна не только взрослым. Мы должны использовать эту возможность. Сейчас очень много мнений в отношении вакцинации детей, но препарат прошел первые две фазы клинических исследований, нежелательных явлений не выявлено. Ни одна вакцина ребенка не убила», – заявила Катаханова.

На данный момент в госпиталь поступает все больше детей: это и младенцы, и школьники. Кроме того, у несовершеннолетних омикрон может проявляться в виде ларингита, бронхиолита, ОРЗ, из-за чего заметить более серьезное заболевание можно не сразу.

Все, что нужно знать о вакцинации подростков против COVID-19 – читайте в нашем обзоре.