Тюремщик из Сургута сел за взятки с осужденных

В Сургуте вынесли приговор экс-инспектору отдела безопасности исправительной колонии № 11. Осужденного приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

«Он признан виновным в совершении 30 преступлений, в числе которых три преступления, предусмотренные ч.3 ст. 290 УК РФ, 12 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 291.2 УК РФ и 15 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (получение взятки в значительном размере, получение мелкой взятки и превышение должностных полномочий)», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО – Югре.

Следствие и суд установили, что бывший надзиратель с октября 2020-го по март 2021 года получал от осужденных взятки в размерах от пяти до 62 тысяч рублей. За это инспектор передавал им запрещенные предметы – сим-карты и телефоны. Всего мужчина заработал таким способом 191 тысяч рублей.

На сегодняшний день приговор пока не вступил в законную силу.