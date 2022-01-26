В школах Сургута продлили дистанционное обучение еще на два дня

В школах Сургута продлили дистанционный режим обучения до 8 февраля включительно. Это на два дня больше, чем заявлялось ранее. Организации дополнительного образования также работают с применением дистанционных технологий. Такое решение принял городской оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, с 24 января ученики 1-11 классов школ Сургута учатся удаленно из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ. Также в городе приостановили работу спортивных секций до 5 февраля.