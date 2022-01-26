В мэрии Сургута рассказали, как пройдет «Лыжня России»

В Сургуте в тринадцатый раз пройдет «Лыжня России». Мероприятие состоится 12 февраля на лыжероллерной трассе спортобъекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А», сообщили в пресс-службе администрации города.

«Формат проведения мероприятия в городе Сургуте не отличается от мероприятия автономного округа: массовый забег не проводится; в 10 спортивных забегах на дистанциях 5км, 3км, 2,5 км, 2км и 1,5 км принимают участие спортсмены – юноши и девушки, мужчины и женщины, имеющие спортивную подготовку по лыжному спорту», - рассказали подробности в пресс-службе мэрии.

В спортивных забегах смогут принять участие югорчане старшего возрасте: мужчины – от 40 лет, женщины – от 35. Участники ветеранских забегов должны быть не старше 64 лет.

Ожидается, что в «Сургутской лыжне» примут участие 200-300 человек. Их регистрация будет проходить в спортивной школе «Кедр» по адресу ул. Федорова, 73, 2 этаж.