Наталья Комарова и Андрей Филатов поздравили Веру Панасевич с юбилеем

В Сургуте 85-летний юбилей отмечает участница больших советских строек Вера Панасевич. С Днем рождения ее поздравила губернатора Югры Наталья Комарова.

«Геологи, нефтяники, строители – современные первопроходцы, их имена увековечены в названиях городских улиц, месторождений, наших сердцах. Сегодня 85-летний юбилей отмечает Вера Ивановна Панасевич – человек, посвятивший свою жизнь Сургуту, Родине. Самые большие стройки Веры Ивановны – железная дорога Абакан-Тайшет, Красноярская ГЭС, Сургутская ГРЭС. О последней именинница вспоминает с особым трепетом: «Сургутская ГРЭС – моя самая большая гордость в жизни. Пролетели годы, нашей станции уже более 50 лет», - написала глава региона на своих страницах в соцсетях.

Мэр Сургута Андрей Филатов лично встретился с Верой Панасевич, чтобы поздравить с юбилеем. Он вручил ей подарочный сертификат на санаторно-курортную путевку. «Как соберетесь, все организуем», - сказал глава города.

Вера Ивановна Панасевич – Герой Социалистического труда, почетный гражданин Югры и Сургута. Награждена орденами В. И. Ленина, «Знак Почета», Октябрьской Революции, Трудового Красного знамени, медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», «Серп и Молот», знаками «Ударник девятой пятилетки», «Трудовая доблесть» ЦК ВЛКСМ, «Отличник энергетики и электрификации СССР», «За заслуги перед городом Сургутом».