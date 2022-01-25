Внимание! Сургутнефтегаз НЕ разыгрывает 50 тысяч рублей

Мошенники пытаются заработать на имени компании «Сургутнефтегаз». В социальных сетях распространяется ссылка на сайт-клон компании и призыв принять участие в розыгрыше 50 тысяч рублей. Участникам предлагают принять участие в «специальной праздничной акции, проводимой в честь 45-летия компании».

В пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз» сообщают, что эта информация не соответствует действительности.

«Обращаем внимание, что ПАО «Сургутнефтегаз» имеет лишь один официальный ресурс в сети Интернет по адресу www.surgutneftegas.ru. Компания «Сургутнефтегаз» не проводит розыгрышей призов. Обо всех мероприятиях, посвященных 45-летию предприятия точная информация будет размещаться на официальном ресурсе, а также в официальных сообщениях от имени компании в СМИ, зарегистрированных только на территории Российской Федерации. ПАО «Сургутнефтегаз» просит Вас проявлять бдительность и проверять информацию с упоминанием наименования «Сургутнефтегаз», которая встречается в сети Интернет», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что мошенники не в первый раз пытаются воспользоваться именем Сургутнефтегаза. Ранее злоумышленники пытались «продавать» нефть компании.