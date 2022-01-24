60 детсадовцев Сургута лечат от коронавируса

Детские сады Сургута продолжают работать в штатном режиме, однако десятки групп закрыты на карантин. Об этом журналистам рассказал директор департамента образования города Ирина Замятина. Сегодня закрыты 85 групп в 33 дошкольных учреждениях, 60 детсадовцев лечатся от коронавируса.

В Сургуте зарегистрирован взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Заболеваемость ОРВИ и ковидом растет и среди детей. Среди учеников средней школы, от 7 до 14 лет, показатель вырос в три раза, старшей школы – в четыре раза. Именно поэтому, как сообщалось ранее, школы и учреждения дополнительного образования города ушли на двухнедельное онлайн-обучение.