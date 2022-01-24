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Сургутяне получили условные сроки за незаконный покер

Суд Сургута вынес приговор по делу об азартных играх

Сургутяне получили условные сроки за незаконный покер
pixabay.com

Сургутский горсуд вынес приговор в отношении трех местных жителей. Он признал их виновными в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с извлечением дохода в крупном размере., сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что с марта по июль 2021 года подсудимые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили игры в покер в нежилом помещении в Сургуте.

«В соответствии с распределенными ролями, один из них координировал деятельность игорного заведения, двое других – обеспечивали работоспособность игрового оборудования. От осуществления незаконной азартной деятельности злоумышленники получили доход свыше 2,5 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил одному из сургутян 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а двум его соучастникам – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Также суд конфисковал игровое оборудование. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 14:06, просмотров: 78, комментариев: 0
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