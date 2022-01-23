В лобовом столкновении легковушек под Сургутом погиб человек

Днем в воскресенье, 23 января, на 185 км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» в ДТП погиб молодой человек. Авария опять произошла из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

«44-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, при выполнении манёвра «обгон», не убедившись в безопасности манёвра, при попытке вернуться в ранее занимаемую полосу движения, не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной Audi под управлением 33-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир автомашины Nissan, мужчина 2000 года рождения, погиб на месте ДТП, водитель этой автомашины и пассажир Audi, 40-летний мужчина, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции работают на месте ДТП.