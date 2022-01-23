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​На трассе «Сургут – Когалым» в ДТП погиб человек

В лобовом столкновении легковушек под Сургутом погиб человек

​На трассе «Сургут – Когалым» в ДТП погиб человек
Фото, видео: ОМВД Сургутского района

Днем в воскресенье, 23 января, на 185 км автодороги «Сургут – Когалым – граница ХМАО» в ДТП погиб молодой человек. Авария опять произошла из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

«44-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, двигался со стороны Ноябрьска в сторону Сургута, при выполнении манёвра «обгон», не убедившись в безопасности манёвра, при попытке вернуться в ранее занимаемую полосу движения, не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомашиной Audi под управлением 33-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир автомашины Nissan, мужчина 2000 года рождения, погиб на месте ДТП, водитель этой автомашины и пассажир Audi, 40-летний мужчина, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», - сообщили в пресс-службе ОМВД Сургутского района.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции работают на месте ДТП.


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Сегодня в 19:55, просмотров: 186, комментариев: 0
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