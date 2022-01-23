16+
Логотип Сиапресс
USD  76,6903   EUR  86,9054  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте

Авиакомпания «Аэрофлот» может передать свои рейсы из Сургута в Москву «Победе»

​Андрея Филатова просят оставить «Аэрофлот» в Сургуте
Фото: aeroflot.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» летом 2022 года может передать свои рейсы из Сургута в Москву «дочкам» - «Победе» и «России». Об этом главе экономической столицы Югры Андрею Филатову сообщили представители рынка воздушных перевозок. В письме к градоначальнику указывается на ряд проблем, связанных со сменой перевозчика по ключевому направлению.

Уход «Аэрофлота» приведет к потере высокоуровневого класса бизнес-обслуживания, а также отсутствию стыковочных рейсов через аэропорт «Шереметьево», который пользуется популярностью в отпускной сезон. Кроме того, «дочки» крупнейшего перевозчика не оказывают ряд социально-значимых услуг.

«Если авиакомпания «Победа» заменит рейсы «Аэрофлота» своими собственными рейсами, все социально-значимые, экономические, статусные услуги лоукостер оказать не сможет, это касается и уровня бизнес-класс, и трансферных рейсов, и перевозки, к примеру, «груза 200», - говорится в письме градоначальнику (есть в распоряжении редакции siapress.ru).

Андрея Филатова просят обратиться к руководству авиакомпании и региона, чтобы сохранить рейсы «Аэрофлота».

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле 2021 года заявила о новой стратегии развития группы компаний. Ожидается, что «Аэрофлот» передаст региональные перевозки «России» и «Победе». Это должно снизить цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличить вдвое – до 130 миллионов человек.

Столичные рейсы из Ханты-Мансийска «Аэрофлот» передал «России» летом прошлого года. Эксперты полагали, что Сургут и Нижневартовск не будут исключены из направлений крупнейшего российского перевозчика. Так, передача одного из слотов из Нижневартовска в Москву «России» вызвала недовольство вартовчан. Путешественники жаловались, что билеты стали дороже, а качество услуг ниже, чем у «Аэрофлота». Вызывала вопросы и регулярность полетов «России» на этом маршруте: данный рейс регулярно отменяется перевозчиком. В декабре стало известно, что «Аэрофлот» летом вернет себе этот рейс.

Отметим также, что, по данным онлайн-сервиса продажи билетов авиакомпании, со 2 июля билетов на прямой рейс из Сургута в Шереметьево нет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:29, просмотров: 179, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Вартовчанин пытался вернуть деньги за не купленный джемпер и получил штраф 1385
  2. В Югре ввели новые ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом 1216
  3. Школы Сургута с понедельника уходят на дистант 1094
  4. В Сургуте планируется глобальная перенастройка светофоров 1031
  5. При столкновении двух иномарок пострадали три жителя Сургута 972
  6. Около 800 раз югорчане пожаловались на плохую уборку снега с декабря 2021 года 825
  7. Врачи перинатального центра Сургута выхаживают ребенка весом 480 граммов 771
  8. В Урае ввели ковидные ограничения 659
  9. На портал Госуслуг можно будет зайти с помощью биометрии 591
  10. ​Подростков Сургута начинают вакцинировать от COVID-19 192
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28710
  2. ​В Нижневартовске в ДТП погиб ребенок // ВИДЕО 4315
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 3718
  4. ​Пока невидимый широкому кругу, но важнейший процесс борьбы за приличный облик города идет в Сургуте 3653
  5. В Югре конкурсный управляющий нефтегазовой компании получил реальный срок за мошенничество 3627
  6. В Югре вынесен приговор водителю, сбившему на остановке женщину с сыном 3541
  7. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 3295
  8. ​В Нижневартовске в пятый раз эвакуировали школу №15 3130
  9. В Нижневартовске рекультивируют полигон за 330 млн рублей 3038
  10. ​В Сургуте учителя физкультуры, во время урока которых погиб ребенок, получили сроки 2655
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 28710
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 20227
  3. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 10777
  4. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 10505
  5. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 9322
  6. Близ Нефтеюганска выбросили нераспроданные ели: горожане недовольны 9185
  7. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 9181
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8704
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8597
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8345

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика