Авиакомпания «Аэрофлот» может передать свои рейсы из Сургута в Москву «Победе»

Авиакомпания «Аэрофлот» летом 2022 года может передать свои рейсы из Сургута в Москву «дочкам» - «Победе» и «России». Об этом главе экономической столицы Югры Андрею Филатову сообщили представители рынка воздушных перевозок. В письме к градоначальнику указывается на ряд проблем, связанных со сменой перевозчика по ключевому направлению.

Уход «Аэрофлота» приведет к потере высокоуровневого класса бизнес-обслуживания, а также отсутствию стыковочных рейсов через аэропорт «Шереметьево», который пользуется популярностью в отпускной сезон. Кроме того, «дочки» крупнейшего перевозчика не оказывают ряд социально-значимых услуг.

«Если авиакомпания «Победа» заменит рейсы «Аэрофлота» своими собственными рейсами, все социально-значимые, экономические, статусные услуги лоукостер оказать не сможет, это касается и уровня бизнес-класс, и трансферных рейсов, и перевозки, к примеру, «груза 200», - говорится в письме градоначальнику (есть в распоряжении редакции siapress.ru).

Андрея Филатова просят обратиться к руководству авиакомпании и региона, чтобы сохранить рейсы «Аэрофлота».

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле 2021 года заявила о новой стратегии развития группы компаний. Ожидается, что «Аэрофлот» передаст региональные перевозки «России» и «Победе». Это должно снизить цены на билеты на 30 процентов, а общее число пассажиров увеличить вдвое – до 130 миллионов человек.

Столичные рейсы из Ханты-Мансийска «Аэрофлот» передал «России» летом прошлого года. Эксперты полагали, что Сургут и Нижневартовск не будут исключены из направлений крупнейшего российского перевозчика. Так, передача одного из слотов из Нижневартовска в Москву «России» вызвала недовольство вартовчан. Путешественники жаловались, что билеты стали дороже, а качество услуг ниже, чем у «Аэрофлота». Вызывала вопросы и регулярность полетов «России» на этом маршруте: данный рейс регулярно отменяется перевозчиком. В декабре стало известно, что «Аэрофлот» летом вернет себе этот рейс.

Отметим также, что, по данным онлайн-сервиса продажи билетов авиакомпании, со 2 июля билетов на прямой рейс из Сургута в Шереметьево нет.