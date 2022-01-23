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​Подростков Сургута начинают вакцинировать от COVID-19

В Югру поступила первая партия вакцины «Спутник М»

​Подростков Сургута начинают вакцинировать от COVID-19
Фото: pixabay.com

На следующей неделе в Сургуте начинается вакцинация подростков против коронавируса. В округ поступила первая партия вакцины «Спутник М». Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации детей 12-17 лет поступила сегодня в Югру. 1200 доз вакцины уже на «Аптечной базе». На следующей неделе в Сургуте планируем приступить к прививкам детей против ковида!», - написал главврач региона.

Напомним, что в Югре значительно выросла суточная заболеваемость коронавирусом. По итогам 21 января зарегистрировано почти тысяча случаев заражения. В регионе приняты новые ограничительные меры. Все школы отправлены на дистанционное обучение.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 61, комментариев: 0
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