В Югру поступила первая партия вакцины «Спутник М»

На следующей неделе в Сургуте начинается вакцинация подростков против коронавируса. В округ поступила первая партия вакцины «Спутник М». Об этом на личной странице в инстаграме сообщил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») для вакцинации детей 12-17 лет поступила сегодня в Югру. 1200 доз вакцины уже на «Аптечной базе». На следующей неделе в Сургуте планируем приступить к прививкам детей против ковида!», - написал главврач региона.

Напомним, что в Югре значительно выросла суточная заболеваемость коронавирусом. По итогам 21 января зарегистрировано почти тысяча случаев заражения. В регионе приняты новые ограничительные меры. Все школы отправлены на дистанционное обучение.