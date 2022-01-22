Школьники Сургута две недели будут учиться удаленно из-за ОРВИ и коронавируса

С 24 января учащиеся 1-11 классов школ Сургута уйдут на дистант из-за повышения заболеваемости ковидом и ОРВИ. Такое решение было принято городским оперативным штабом на основании требований Роспотребнадзора – передает мэрия муниципалитета. Удаленка продлится две недели.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди сургутян 15-17 лет на 312,7 % (в 4 раза), 7-14 лет на 219,7 % (в 3 раза). Дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном формате», — сообщает администрация города.

Детские сады останутся работать в прежнем формате.