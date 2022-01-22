Власти Сургута намерены уменьшить пробки перенастройкой светофоров и возведением развязок

Сургутские светофоры планируют отрегулировать в течение двух-трех месяцев, чтобы решить проблему пробок. Об этом сообщил замглавы города Григорий Невоструев во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«Действительно видим, что необходима перенастройка режима светофоров по городу. Это мы сделаем, наверное, в течение ближайших 2,5 месяцев. В первоочередном порядке сделаем, чтобы пробки сократить», – прокомментировал Невоструев.

Кроме того, власти в долгосрочной перспективе планируют сделать развязки на местах, где чаще всего наблюдаются автомобильные заторы.