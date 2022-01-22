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В Сургуте планируется глобальная перенастройка светофоров

Власти Сургута намерены уменьшить пробки перенастройкой светофоров и возведением развязок

В Сургуте планируется глобальная перенастройка светофоров
Фото: pixabay.com

Сургутские светофоры планируют отрегулировать в течение двух-трех месяцев, чтобы решить проблему пробок. Об этом сообщил замглавы города Григорий Невоструев во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой.

«Действительно видим, что необходима перенастройка режима светофоров по городу. Это мы сделаем, наверное, в течение ближайших 2,5 месяцев. В первоочередном порядке сделаем, чтобы пробки сократить», – прокомментировал Невоструев.

Кроме того, власти в долгосрочной перспективе планируют сделать развязки на местах, где чаще всего наблюдаются автомобильные заторы.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 161, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 13:48
Опять кровати в борделе переставят
Сергей Б
Сегодня в 13:53
Ну да, пора бы уже и проституток поменять.
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:52
Так нежели не понятно господину Невоструеву, что перенастройка светофоров это пустое занятие и не решает проблемы. Это лишь уменьшит страдания безнадёжно больного автомобильного города. Необходимы срочные хирургические операции. Это прежде всего двухуровневых развязок. Но развязки типа «клевер» в городе уже не построишь. Требуется построить съезды, эстакады и прочие навороты, которые требуют денег и много денег. Об этом никогда не поздно говорить во время прямых эфиров с Губернатором. А так получается, что Губернатору доложили что через 2,5 месяца «проблема будет частично решена». ОК! Значит о развязках и больших деньгах на их сооружением Губернатор мождет не заморачиваться. «Дитя не плачет-мать не разумеет».
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