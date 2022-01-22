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Югорчанин стал жертвой лжеброкера и лжесотрудника Центробанка: сумма ущерба больше трех миллионов

В Сургутском районе мужчина потерял больше трех миллионов, желая стать инвестором

Югорчанин стал жертвой лжеброкера и лжесотрудника Центробанка: сумма ущерба больше трех миллионов
Фото: pixabay.com

В Сургутском районе мужчина потерял больше трех миллионов из-за мошенников. Все началось с того, что доверчивый житель поселка Нижнесортымский увидел в Инстаграме предложение об инвестициях в Газпром.

Он связался с девушкой, которая предложила ему три «потока инвестиций» и посоветовала начать с минимального, за 37 тысяч. Пострадавший внес электронный кошелек «Gazprom Invest» 40 тысяч рублей. После этого ему позвонил «финансовый сопроводитель». Далее он предложил вложить деньги в так называемый «новогодний портфель», обещая хорошую прибыль. Так как нужной суммы у потерпевшего не было, он оформил кредит по указанию брокера. После чего совершил перевод кредитных 390 тысяч рублей и собственных сбережений в размере 340 тысяч рублей.

Мужчина заметил, что ему отобразилась заработанная сумма в 20 тысяч, но деньги было снять нельзя – якобы нужно было ждать нового года.

В январе югорчанину позвонил лжесотрудник Центробанка. Он сообщил, что пострадавший попался на уловки аферистов, и теперь необходимо выполнять все его требования, чтобы вернуть похищенные средства. Неизвестный убедил мужчину взять кредит в несколько миллионов и перевести на «безопасные счета». После того, как крупная сумма поступила на счет, все звонки прекратились.

«Общий ущерб от мошеннических действий составил 3 миллиона 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – сообщает ОМВД России по Сургутскому району.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 93, комментариев: 0
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