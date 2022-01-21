Депздрав Югры начал проверку после избиения журналистов в травмцентре Сургута

Департамент здравоохранения Югры прокомментировал избиение журналистов в травмцентре Сургута. Как передает телеканал «Мегаполис», съемка велась несанкционированно, без предварительного согласования с администрацией медучреждения.

«Воспользовавшись общедоступным входом через травмпункт для взрослых, граждане самостоятельно проникли на территорию стационара, где в настоящее действуют особые карантинные ограничения. Таким образом, они нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим», – сообщает ведомство.

Заместитель главврача Андрей Матвеев якобы несколькораз просил корреспондентов покинуть помещение, однако эффекта это не возымело. Представители СМИ «вели себя провокационно», игнорировали тот факт, что сотрудники не давали разрешения себя снимать.

Кроме того, по словам представителей депздрава, отделение анестезиологии и реанимации является объектом особого санитарного режима, где присутствие посторонних должно проходить с сопровождением медработника.

На данный момент проводится проверка: «Требуется время для анализа обстоятельств произошедшего, отражённых в опубликованном видео, а также не попавших в него. В ближайшее время обстоятельства будут изучены в рамках внутренней проверки в БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница", а также в ОМВД».