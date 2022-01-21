В сургутском травмцентре на журналистов «Новой газеты» напал человек в белом халате

Сегодня, 21 января, на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана в Сургутской клинической травматологической больнице напал человек в белом халате. Пострадавшие утверждают, что нападение совершил заместитель главврача медицинского учреждения Андрей Матвеев.

«Журналисты стояли возле местного отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двоих медсестер отделения, покончивших с собой в конце 2021 года. Мужчина молча ушел, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана. Врач повалил журналиста на землю и попытался разбить камеру, а позже переключился на журналистку Изольду Дробину», - описали произошедшее в «Новой газете».

На месте происшествия работает полиция. Уточняется также, что медицинское освидетельствование потерпевшие проходят у коллег нападавшего. Отметим, что коллеги Матвеева удивлены его поступком. Медика характеризуют, как очень спокойного человека.

Журналисты приехали в Сургут, чтобы сделать репортаж о самоубийствах среди медперсонала медучреждения. В конце прошлого года две медсестры «травмы» покончили с собой. Их коллеги утверждали, что причиной стало давление на персонал со стороны их непосредственного руководства. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели одной из женщин. В департаменте здравоохранения округа заверили, что служебная проверка нарушений не выявила.