Только 2 из 10 случаев омикрона в Югре оказались завозными

10 сургутян и один хантымансиец заражены новым штаммом коронавируса «омикрон». Причем только два зафиксированных случая оказались завозными (по одному из Египта и ОАЭ). Об этом сообщает окружное отделение Роспотребнадзора.

«Во всех одиннадцати случаях заболевание протекает по типу ОРВИ. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Югры.

Напомним, что за минувшие сутки в ХМАО зарегистрировано 665 новых случаев COVID-19. Это – абсолютный рекорд за весь период пандемии. Новые зараженные выявлены почти во всех муниципалитетах.