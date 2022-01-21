Беременная сургутянка с инсультом спасена врачами травмцентра

Врачи сургутского травмцентра спасли беременную 23-летнюю пациентку, у которой случилось внутримозговое кровоизлияние из-за разрыва мальформации. Девушке потребовалась срочная операция, ее провели заведующий нейрохирургическим отделением №3 Александр Богословский и нейрохирург Дмитрий Рабаданов.

К счастью, все прошло успешно. Будущую маму выписали уже на этой неделе, ей потребовалось около 18 дней на восстановление. Сейчас сургутянке и ее малышу ничего не угрожает.

«В среднем за год к сургутским нейрохирургам попадают 3-4 беременные пациентки. Скрытые патологии сосудов головного мозга часто проявляются в период увеличившихся на организм нагрузок. Даже для опытных врачей такие случаи особо волнительны. Ну а для родственников эти минуты и вовсе превращаются в суровое испытание», – рассказали в пресс-службе травмцентра.