Полицейские Югры пресекли крупную поставку наркотиков на Ямал

В поселке Барсово Сургутского района задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. 46-летний наркокурьер вез два кило «синтетики» из Санкт-Петербурга на Ямал.

По версии следствия, у мужчины были подельники. Вместе они планировали доставить наркотические средства синтетического производства и психотропные вещества на север и сбыть их через тайники-закладки.

«Через Ханты-Мансийский автономный округ – Югру проходила транспортировка в соседний субъект. Прибыв в Сургутский район из Санкт-Петербурга на автомобиле с помощью приложения BlaBlaCar, злоумышленник был задержан полицейскими. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили девять плиток прямоугольной формы из твердого вещества темного цвета, перемотанные полимерной пленкой, девять свертков из полимерной пленки с темным веществом растительного происхождения и один сверток с комкообразным темным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятым является наркотическое средство каннабис (марихуана) массой около 390 граммов; 1,5 килограмма гашиша; более 70 граммов опия и 0,75 граммов кокаина. Общий вес составил порядка 2 кг», - сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

Злоумышленник отправлен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.