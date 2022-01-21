Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

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23 января

Квартирник «Теплые песни»





Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00. Повторное мероприятие состоится 23 января.

Замечательная певица Алена Поль и бэнд СМДТ приглашают тех, у кого еще не пропало праздничное настроение. Общение, танцы, уютная атмосфера, заряжающие позитивом песни и сюрпризы – идеальный микс для вечера выходного дня.

Телефон кассы: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Мастер-класс «Кот Баюн»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

Кот Баюн – известный персонаж русских сказок. ИКЦ приглашает сургутян на мастер-класс, где можно создать волшебного героя своими руками.

Запись по телефону: +7 (3462) 24-78-39 (доб. 135). Цена билета: 250 рублей/час. 12+

Большой рэп-фестиваль в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Уже в эту субботу на сцене «Невесомости» состоится большой рэп-фестиваль. Среди выступающих есть как молодые, так и успевшие себя попробовать в этом жанре исполнители: выступят молодые и матёрые рэп и хип-хоп исполнители, представители как старой, так и новой школы: РАШ, СМОЛА, EL CAMINO, АЛИК ТОЧНО, ЗВУКОЗАВИСИМЫЙ, ВПОИСКЕСЕБЯ, F99.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300, на входе – 400 рублей. 16+.

24 января

Выставка «Новые истории древней Югры»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1 Время работы выставки совпадает с расписанием галереи.

Выставка «Новые истории древней Югры» объединяет подлинные музейные предметы и произведения современного искусства: живопись, графику, декоративно-прикладное искусство. Представленные арт-объекты отражают творческие интерпретации прошлого и настоящего времени.

В зале можно встретить свидетельства древнего периода, это - аммониты и белемниты Мансийского озера-моря, объекты мамонтовой фауны, предметы археологической керамики.

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: от 70 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Мастер-класс «Катерина-санница»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00.

И вновь мероприятие для тех, кто любит творить и создавать! В воскресенье горожане могут смастерить куколку в зимней одежде, катающуюся на санках.

Запись по телефону: +7 (922) 415-05-58, Марина. Цена билета: 250 рублей/час. 12+