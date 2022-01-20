Андрей Филатов назначил руководителя департамента коммуникаций и аналитики

Советник главы Сургута Роман Клим возглавил новый департамент массовых коммуникаций и аналитики. Соответствующее решение принял глава города Андрей Филатов.

«Новое подразделение Администрации Сургута создано на базе двух управлений: массовых коммуникаций, а также внешних и общественных связей. Функционал Департамента по решению главы города Андрея Филатова будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию. По словам Романа Клима, создание Департамента – это, в основном, реорганизация в рамках уже действующих подразделений, настройка работы и переход в штатный режим формируемого подразделения потребует от одного до двух месяцев», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Роман Клим занял пост советника главы города в ноябре 2021 года.