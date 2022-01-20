К концу января 47 детей-сирот получат жилье в Сургуте

Сургутским 14 сиротам выдали ключи от квартир. Это однушки в доме на улице Монтажников, которые уже имеют все необходимое. До конца января еще 33 молодых человека, принадлежащих к этой категории, получат свое собственное жилье.

«Очень рад видеть такие молодые и счастливые лица. Хочу поздравить вас с тем, что у вас появилось ваше первое жилье. Дай бог, чтобы оно было не последним. Хочу пожелать, чтобы вот этот старт помог начать самостоятельную жизнь, начать активно развиваться, профессионально расти дальше, заводить семью», – поздравил новоселов замглавы Сургута по городскому хозяйству Григорий Невоструев.

Для защиты интересов детей-сирот и чтобы обезопасить их от возможных квартирных мошенников, действуют особые условия владения жильем – только спустя пять лет они смогут подписать договор соцнайма, а до этого времени за ними будет наблюдать опека.