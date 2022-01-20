В Сургуте перешли на круглосуточную расчистку тротуаров от снега

Сургут приводят в порядок после метели, которая обрушилась на город пару дней назад. Коммунальщики обещают: тротуары приведут в порядок к понедельнику. Сейчас расчисткой пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов заняты четыре подрядные организации. Со вчерашнего дня они перешли на круглосуточный режим работы, рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

По нормативам тротуары должны чиститься раз в шесть дней. Однако рабочие сталкиваются с рядом проблем. Например, днем пешеходные дорожки чистить неудобно из-за того, что на улицах много людей, а ночью уборку невозможно вести у окон жилых домов.

После того, как тротуары приведут в нормативное состояние, коммунальщики возьмутся за внутриквартальные проезды и вывоз снега.