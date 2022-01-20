Звезды российского футбола приедут в Югру

В Сургут приедут известные российские футболисты представители ФК «Зенит» – Андрей Аршавин и Владимир Быстров. 21 и 22 января они примут участие в торжественном открытии детского фан-клуба «Зенита» в Сургуте, проведут уроки в нескольких школах города и мастер-классы по футболу для югорчан.

Ожидается также, что Аршавин и Быстров посетят матч высшей лиги по мини-футболу, в котором примут участие МФК «Факел-ГТС» и «Ростов». Также они побывают на игре чемпионата России среди команд суперлиги по волейболу между «Газпром-Югрой» и новосибирским «Локомотивом».