16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3347   EUR  87,0216  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В мэрии Сургута раскрыли причину сугробов во дворах по Университетской улице

Заваленная сугробами территория по улице Университетской в Сургуте не относится к придомовой

​В мэрии Сургута раскрыли причину сугробов во дворах по Университетской улице
Фото: siapress.ru

Заваленная снегом территория по улице Университетской в Сургуте не относятся к придомовой территории и не является пешеходной дорожкой. Это – просто обочина дороги, которая находится в зоне ответственности дирекции дорожно-транспортного хозяйства. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации города Арсений Сальников.

Впрочем, если горожане используют ее, как тротуар, выход есть. «В таком случае жильцы могут написать обращение в департамент городского хозяйства, что необходимо произвести очистку. Если департамент не реагирует, то нужно обратиться в контрольное управление (52-80-62, 52-80-64)», – объяснил инспектор.

Также он напомнил, что при возникновении проблем с уборкой дворов собственники домов в первую очередь должны обращаться в свою управляющую компанию. И если ответ не устраивает жильцов, они могут написать или позвонить в администрацию города.

Напоминаем, ранее жители 7 и 9 домов по улице Университетской пожаловались на заваленные снегом тротуары.


нравится (0) не нравится (3)
Сегодня в 12:22, просмотров: 380, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Не только упавшие елки: какие происшествия произошли в Сургуте из-за метели 1861
  2. ​В Сургуте назвали аутсайдеров по уборке снега во дворах среди УК 1641
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 1507
  4. В Нижневартовске пропала 17-летняя девушка. UPD 1339
  5. Рост зарплат российских чиновников обогнал инфляцию в пандемийном году 937
  6. Югорскому подростку с метилэфедроном в кармане грозит до 20 лет колонии 908
  7. Российские власти сократили сроки карантина по коронавирусу 851
  8. В Нижневартовске нашли замену арестованному из-за коррупции Александру Макарикову 510
  9. В двух городах ХМАО перекрывают улицы на время крестного хода 453
  10. ​Заведующий отделением сургутской «травмы», пойманный на взятках, отправится в колонию строгого режима 442
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27453
  2. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 4049
  3. ​Нижневартовск занял 19 место в списке городов с самым высоким качеством жизни 4035
  4. В Югре любительница быстрой езды не справилась с управлением и врезалась в ГАЗель 3747
  5. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 3719
  6. В Сургуте отменят работу купели на реке 3456
  7. Югорчанину выплатили 400 тысяч рублей за полученный на работе ожог 3301
  8. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 3080
  9. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 3012
  10. ​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали 2728
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 27453
  2. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19757
  3. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 11426
  4. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 11226
  5. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 10921
  6. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 9439
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 9203
  8. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 8430
  9. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 8307
  10. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 8142

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика