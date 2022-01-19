Суд отправил врача Сургутской травматологической больницы в колонию строгого режима за взятки

В Сургуте вынесен приговор заведующему отделением Сургутской травматологической больницы. Медика приговорили к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 750 000 рублей. Мужчина признан виновным в получении взяток и мошенничестве. Во время заседания он признал вину и раскаялся.

Напомним, заведующего отделением задержали в декабре 2020 года. По версии следствия, с декабря 2018 года ортопед вынуждал обратившихся на прием граждан, являющихся инвалидами, платить ему лично взятки за внеочередное проведение операций по протезированию опорно-двигательного аппарата. Установлено, что за два года врач получил взятки от восьми пациентов в размерах от 50 то 190 тысяч рублей на общую сумму 980 тысяч рублей и в декабре 2020 года, непосредственно после получения очередной взятки от пациента, он задержан.

«Также в ходе следствия установлено, что в октябре 2020 года злоумышленник ввел в заблуждение одного из пациентов о платности установки протеза, который устанавливается за счет средств обязательного медицинского страхования, и незаконно получил в качестве оплаты этой медицинской услуги 80 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Во время задержания в кабинете у заведующего отделением нашли 1,2 миллиона рублей, дома – еще 2,5 миллиона рублей. Кроме того, на банковских счетах доктора находится более 17 миллионов рублей. В собственности у него и его супруги – шесть квартир, расположенных в Сургуте, Тюменской области и в Санкт-Петербурге, а также два земельных участка и дачный дом. Во время следствия медик продолжал работать. Коллеги характеризовали его, как хорошего специалиста.