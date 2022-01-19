Сургутский крематорий сможет выполнять больше заявок в 2022 году

В Сургуте в 2022 году планируется модернизация крематационной линии. Предполагается, что это позволит увеличить число выполнения заявок в сутки с 7 до 12-13. Об этом в разговоре с корреспондентом siapress.ru рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

Отметим, что за 2021 год было предано огню 538 тел. Сургутский крематорий – один в Тюменской области, поэтому тела усопших привозят из ближайших регионов, что может вызвать небольшие очереди.

«Мы не можем предположить, сколько пожеланий будет на кремацию. Например, завтра поступит заявка на 5-6 кремаций, мы можем это спокойно сделать. А бывает шквал звонков, допустим, сразу на 17. Конечно, мы не имеем возможности сделать это сразу, поэтому приходится выстраивать очереди», – рассказал корреспонденту информационного агентства глава учреждения.