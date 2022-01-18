Сургутские дачи остались на какое-то время без света из-за сильного ветра

Сильный ветер обесточил несколько дачных кооперативов Сургута и один жилой дом. Так, жалобы на перебои в подаче электроэнергии были зафиксированы в ДНТ «Север-1», «Дорожник», «Кедровый бор», в поселке «Дорожный» и в многоэтажке по улице Нагорная, 3. Инциденты произошли накануне, 17 января.

По словам главного инженера ООО «СГЭС» Андрея Голубкова, проблему спровоцировал слехст проводов из-за сильных порывов метели. Для восстановления напряжения были задействованы оперативно-ремонтные бригады и специальная техника компании. К 23 часам электричество уже было подано в дома.

«По сообщениям МЧС штормовое предупреждение, объявленное в ХМАО продлилось весь день 17 января, а также ночью 18 января. В период непогоды весь оперативно-ремонтный персонал «Сургутских городских электрических сетей» находился в режиме повышенной готовности, производственные ресурсы предприятия были направлены на восстановление и обеспечение штатного электроснабжения горожанам», – подчеркнули в пресс-службе компании.