«Сургутская энергостроительная компания» оставила сотрудников без зарплаты

В отношении «Сургутской энергостроительной компании» возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сургута. У предприятия образовался долг в размере свыше 18 млн руб. перед 135 сотрудниками.

В адрес руководителя компании внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении юрлица в Государственную инспекцию труда направлено постановление о привлечении к административной ответственности.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Ход его расследования находится на контроле надзорного ведомства.