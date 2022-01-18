9-летняя сургутянка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину

Днем в понедельник, 17 января, на улице Щепеткина в Сургуте в ДТП пострадала 9-летняя девочка, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

«40-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен», совершила наезд на пешехода, по предварительным данным, перебегавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 9-летняя девочка, получила травмы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.