Мэр Сургута назначил главного по правовому управлению

В администрации Сургута назначили нового руководителя правового управления. Эту должность заняла Ольга Мухлаева, которая ранее работала на аналогичном посту в мэрии Сургутского района. Ее первый рабочий день прошел сегодня, 17 января.

«Ольга Павловна родом из Астраханской области. Ей 50 лет. Трудовую деятельность начала в 1987 году с должности юриста. С 1995 года работает в Сургуте. Трудилась в административной комиссии Администрации Сургута, в департаменте культуры, молодёжной политики и спорта. Работала в организационно-правовом отделе, была заместителем руководителя правового управления. В 2005 году перешла в администрацию Сургутского района, где возглавляла юридический комитет и правовое управление до января 2022 года», – указали в пресс-службе городской администрации.