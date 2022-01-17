Жители Сургута пожаловались на сугробы, появившиеся на тротуарах

Сургутяне, проживающие в домах 7 и 9 и по улице Университетской, жалуются на заваленные снегом тротуары. По их словам, внутриквартальные проезды остаются чистыми, в то время как людям остается протаптывать себе путь сквозь сугроб.

В администрации Сургута сообщили, что в первую очередь горожане должны обращаться в свою управляющую компанию, если они заметили несоответствие частоты уборки с графиком. Если собственников не устраивает частота, они могут поменять план после согласования с остальными жильцами на собрании и при возможности вкладывать свои деньги.

Напомним, что ранее глава Сургута Андрей Филатов заявил, что проводить очистку дорог и тротуаров от снега нужно чаще. Этот вопрос обсудят на одном из штабов по городскому хозяйству.