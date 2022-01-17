Жителю Сургутского района грозит срок за похищение туши оленя

В Сургутском районе, в 60 км от деревни Русскинская на внутрипромысловой дороге Конитлорского месторождения, 61-летний мужчина похитил тушу оленя, лежащую в санях снегохода «Буран». Однако, полакомиться северным деликатесом югорчанин так и не смог – его удалось задержать. Ущерб потерпевшему составил около 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

«Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что ранее он был судим», – рассказали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали 162 преступления. Раскрыто – 114, из них: 20 краж, восемь фактов мошенничества, три грабежа, 20 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и один угон.