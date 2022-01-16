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​Опять метель! Снежный понедельник обещан Сургуту

В Сургуте ожидается метель и снежные заносы — будьте осторожны

​Опять метель! Снежный понедельник обещан Сургуту
Фото: pixabay.com

Понедельник, 17 января, в Сургуте будет чрезвычайно снежным: город заметет, сообщает Гидрометеобюро.

Так, по данным синоптиков, в течение суток ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.

Как обычно в таких случаях, напоминаем основные рекомендации, которые дает горожанам управление по делам ГО и ЧС:

- без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте;

- постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если вам все-таки придется быть вне дома или квартиры;

- не выходите на мороз без теплой одежды;

- не носите на морозе металлические украшения;

- если появилась неисправность в вашей машине вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль;

- необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;

- если вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!


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Сегодня в 14:11, просмотров: 446, комментариев: 0
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