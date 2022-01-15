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​Тамара Лычкатая об уголовном деле: «Зачем эта вонь раньше времени?»

Экс-директор СМДТ Лычкатая прокомментировала информацию об уголовном деле о мошенничестве

​Тамара Лычкатая об уголовном деле: «Зачем эта вонь раньше времени?»
Фото: instagram.com/tamaralychkataia/

Бывший директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая экспрессивно прокомментировала сообщения о возбужденном в отношении неё уголовном деле о мошенничестве. Театральный деятель заверила, что информация распространена преждевременно и предположила, что у нее есть заказчик.

«Что это за радость СМИ по поводу уголовного дела Лычкатой! Зачем эта вонь раньше времени?! Кто заказчик?!», - написала Лычкатая на личной странице в инстаграме. Она также охарактеризовала происходящее в театре сегодня, как «начало конца».

Накануне стало известно, что в отношении бывшего директор и бухгалтера СМДТ возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в театре работали «мертвые души», что позволило обналичить порядка 12 миллионов рублей.

Напомним, Тамара Лычкатая была уволена с поста директора театра после череды скандалов. Сейчас этот пост занимает Светлана Астраханцева.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 479, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 15:23
Прекрасная иллюстрация в нескольких словах. О Сургуте, культуре и уровне этой культуры этого сургута в одной строке. Какая вершина, какие проекты прости г-ди? Тарас, Д.Ш., Ю.Н и все все все - вот ответ на все ваши потуги. Не пыжьтесь, расслабьтесь. Болото модерн и вонь. И все по своим полкам.
Александр Наумов
Сегодня в 16:14
Швондер прав на все сто.Сургут никогда не станет культурным центром даже сам в себе.Брянск -культура,Киев-культура,Питер -культура,даже Москва-культура.
А Сургут это болото куда едут за бабками.Этим все сказано.
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