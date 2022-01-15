Наталья Комарова в воскресенье приедет в Сургут

В воскресенье, 16 января, губернатор Югры Наталья Комарова будет работать в Сургуте. Ожидается, что глава региона посетит исправительный центр регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также производственную площадку АО «Домостроительный комбинат».

Напомним, первый исправительный центр в регионе открылся в конце прошлого года. Он рассчитан на 210 осужденных югорчан. Для отбывающих наказание созданы все условия для комфортного проживания и работы. «Условия прибывания в участке приближены к жизни обычного гражданина, ведь осужденные имеют возможность неограниченно общаться с родственниками, могут пользоваться мобильной связью и Интернетом, посещать общественные места и делать покупки», - рассказывал ранее начальник УФСИН Александр Фёдоров.