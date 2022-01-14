16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7668   EUR  86,8894  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали

В Сургуте задержали подозреваемого в педофилии

​Мужчину, который приставал к 10-летней девочке в Сургуте, задержали

В Сургуте задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

«Следствием установлено, что около 19 часов 10 января 2022 года на улице Университетская в Сургуте 50-летний ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности местный житель пытался совершить действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, находящейся в силу своего возраста в беспомощном состоянии. Преступные действия мужчины были пресечены проходившей мимо женщиной, которая увела ребенка в подъезд ближайшего дома», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

О происшествии в социальных сетях рассказала мама пострадавшей девочки. По словам женщины, за ее дочерью на улице увязался неизвестный, который стал предлагать деньги за то, чтобы школьница его «поласкала». Злоумышленника спугнул консьерж.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:31, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Нижневартовске эвакуируют школы 745
  2. ​В Нижневартовске задержаны члены медицинской ОПГ, торговавшие поддельными ковид-сертификатами 599
  3. ​Опасный разворот: водитель УАЗа спровоцировал серьезное ДТП под Нефтеюганском 512
  4. Тамару Лычкатую подозревают в мошенничестве 499
  5. ​В Нижневартовске назначен новый главный дорожник 416
  6. Как сделать автомобильное движение во дворе односторонним? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 412
  7. На Михаила Горбачева подали в суд из-за событий 30-летней давности 412
  8. ​Чемоданы без ручек 402
  9. Сургутяне заметили, что мост у Дворца торжеств стал трескаться 375
  10. В ХМАО вновь растет заболеваемость коронавирусом 369
  1. ​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни 4232
  2. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 4186
  3. В Нижневартовске назначен новый заместитель главы по экономике и финансам 3616
  4. ​В Нижневартовске эвакуировали школу 2926
  5. ​Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух медсестер в травмбольнице Сургута 2889
  6. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 2879
  7. ​Актер Илья Глинников пропал в Казахстане 2828
  8. ​У главы Нефтеюганска новый заместитель 2696
  9. ​Бордель, кнопка и собака 2437
  10. В Сургуте отменят работу купели на реке 2376
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19262
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 13312
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11950
  4. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 11345
  5. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10824
  6. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10716
  7. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 10267
  8. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 9672
  9. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 9558
  10. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 9282

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика