В Сургуте задержали подозреваемого в педофилии

В Сургуте задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

«Следствием установлено, что около 19 часов 10 января 2022 года на улице Университетская в Сургуте 50-летний ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности местный житель пытался совершить действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, находящейся в силу своего возраста в беспомощном состоянии. Преступные действия мужчины были пресечены проходившей мимо женщиной, которая увела ребенка в подъезд ближайшего дома», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый заключен под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

О происшествии в социальных сетях рассказала мама пострадавшей девочки. По словам женщины, за ее дочерью на улице увязался неизвестный, который стал предлагать деньги за то, чтобы школьница его «поласкала». Злоумышленника спугнул консьерж.