Вечером 15 января сургутяне могут сдать ненужную елку у ТРЦ «СОЮЗ»

Сургутянам предлагают сдать новогоднюю ель. Сбор будет проводиться 15 января на парковке ТРЦ «СОЮЗ» с 16:00 до 18:00 – его организовывает экологический холдинг «Юман».

В рамках акции горожане могут сдать пожелтевшее, осыпавшееся новогоднее дерево на переработку, чтобы использовать растение в качестве щепы. Переработанный материал широко используют в ландшафтных работах, питомниках, приютах и зоопарках.

Подобный сбор также проводит магазин «Леруа Мерлен», вот только для неликвидных деревьев. Все, что осталось непроданным после праздников, магазин не отправит на полигон, а самостоятельно отвезет в Пыть-Ях, где отделение «ЮТЭК – Пыть-Ях» измельчит елки в удобрения.