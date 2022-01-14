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Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 января? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

15 января

Концерт органной музыки

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00.

Рождество уже давно прошло, однако католический храм приглашает послушать праздничные композиции в исполнении органистки Марии Блажевич и камерного оркестра «Элегия». Поторопитесь забронироваться место. Желающих очень много!

Бронируйте сообщением (смс, мессенджеры) по телефонам 8-905-826-85-21, 8-922-775-45-81. Цена билета: 500 рублей. 6+.

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 19:00.

И вновь открытый микрофон для всех желающих показать свои таланты. Музыка, стихи, стендап и всё прочее – для гостей и выступающих в доме культуры «Невесомость». Если вы хотите выступить на сцене, то милости просим в директ.

Телефон справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 200, на входе – 350 рублей (для выступающих – 150). 16+.

Сказка с оркестром

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

«Сказочные тени. Сказки Ганса Христиана Андерсена» по мотивам сказок «Пастушка и трубочист», «Ель», «Принцесса на горошине». Любимые герои этих сказок – влюбленные друг в друга фарфоровые статуэтки, деревце, которое хотело стать взрослым, принцесса, подлинность которой доказала маленькая горошина – давно известны всем детям и родителям на свете.

Телефон кассы: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: бесплатно. 6+.

Мастер-класс «Добрые воспоминания»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сейчас мало кто пользуется настоящими фотоальбомами, предпочитая хранить фото у себя в телефоне, компьютере, аккаунте Инстаграм… Однако, получив эта вещь пометку «ретро», она стала интересным подарком. Сургутский музей приглашает на мастер-класс, чтобы сделать мини-фотоальбом своими руками.

С собой необходимо иметь личные фото - 4 штуки (7x7 см).

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. 6+.

16 января

Выставка «Белый шум»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: смотреть в паблике КЦ во «Вконтакте».

5 января в «Порту» открылась выставка нижневартовского художника Ивана Демьяненко «Белый шум». Гости вечера первыми ознакомились с работами, узнали об их интерпретациях от Ивана в рамках авторской экскурсии, приняли участие в тематическом мастер-классе и послушали эмбиент-нойз-сет от музыкального проекта «Очки здоровья». Но прикоснуться к современному искусству еще можно – выставка работает до 2 февраля.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: от 70 рублей. 0+.

Мастер класс по валянию из шерсти

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00/14:00/16:00.

ИКЦ «Старый Сургут» приглашает горожан на мастер-класс по валянию из шерсти, в ходе которого гости смогут сделать декоративные валеночки. Эти украшения станут отличным подарком и просто изюминкой вашей комнаты.

Запись по телефону: +7 (922) 415-05-58, Марина. Цена билета: 200 рублей. 6+.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 273, комментариев: 0
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