В шести храмах Сургута обустроили стационарные крещенские купели

В Сургуте отменили крещенские купания на реке между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Толщина льда на водоеме составила всего 30 сантиметров, а на его поверхности образовалась наледь, которая снижает устойчивую способность. Об этом сообщили во время брифинга представители администрации города.

«Текущая ледовая обстановка не позволяет обеспечить безопасность населения при проведении крещенских купаний на водоеме. Учитывая сложившуюся ситуацию и отрицательное заключение государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, в целях сохранения в первую очередь жизни и здоровья граждан, принято решение не организовывать 19 января купели на водоеме», - рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачёв. Он добавил, что МЧС будет контролировать стихийные купели на всех водных объектах города.

Сургутяне смогут провести омовение в холодной воде в шести стационарных купелях в храмах:

– Собор Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова, 76 к1)

– Храм Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12)

– Храм Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31)

– Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр. Кедровый, 4)

– Храм святителя Луки Крымского (Нефтеюганское шоссе, 20/1)

– Временный храм на территории Троицкого собора (пересечение Мира - Островского)

«Шести купелей, думаю, будет достаточно. Но напоминаем об очень аккуратном отношении к купанию в ледяной воде, особенно для тех, кто в течение года переболел ковидной инфекцией с поражением легких. Все-таки это благочестивая традиция, и ни в коей мере она не имеет какой-то догматический или обязательный характер для верующего человека», – отметил Настоятель храма Георгия Победоносца Сургута, протоиерей Антоний Исаков.

Напоминаем, что в Ханты-Мансийске также отменили крещенские купания из-за тонкого льда.