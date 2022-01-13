Площадку в сургутском парке «За Саймой» продолжают оформлять

Площадка «Ботаника» в парке «За Саймой» перед самым Новым годом потяжелела на 16 тонн. Сюда привезли огромные камни каждый весом от полутора до двух с половиной тонн — ими украсили территорию.

Украшение нестандартное, но идеально вписавшееся в общую концепцию: ранее здесь по периметру высадили шиповник, кизильник, сосны и лиственницу; все — для того, чтобы территория максимально была похожа на естественный ландшафт. Собственно, именно поэтому площадка и называется «Ботаника».

Оценить сургутский сад камней можно хоть сейчас. На носу выходные, собирайтесь в парк: благо, синоптики обещают потепление.